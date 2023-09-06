資深媒體人許聖梅受訪細數了郭台銘「自打臉」的紀錄。（中時資料照）

鴻海創辦人郭台銘日前背棄力挺國民黨總統參選人侯友宜的承諾，宣布參選2024總統，引發外界批評。對此，自稱當年因力挺前高雄市長韓國瑜參選總統，而被電視台封殺的資深媒體人許聖梅表示，她無法支持郭台銘，並細數了郭「自打臉」的紀錄。

許聖梅4年前曾開直播哭訴被電視台節目封殺，當時她推測，是因為支持韓國瑜、「沒舔郭台銘腳趾」而失業。當時電視台回應，肯定許聖梅在節目中的表現，節目製作單位也說從來沒有要封殺她、不讓她上節目。

許聖梅昨（5）日接受《中時新聞網》訪問時指出，郭台銘永遠在推翻先前的承諾、打臉自己。她舉例，郭台銘4年前與韓國瑜爭取國民黨2020大選提名，最後韓在初選勝出，郭第一時間說會支持他，但卻一路扯韓的後腿，而4年後的現在，相同戲碼又再次上演。

實際回顧2019年的狀況，郭台銘在國民黨總統初選落敗後發表聲明，他除恭喜韓國瑜贏得初選並給予祝福，還強調對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄。

另外，許聖梅提到，郭台銘強調自己愛家，也時常追悼亡妻林淑如，像是一個暖男，不過林還在世時，郭曾被爆出婚外情，他雖以「做生意難免逢戲作場」回應，但許好奇，婦女們能否接受這種說法？

根據當年郭台銘的說明，對方是於酒廊上班的小姐，兩人也是在酒廊認識，但並未同居5年，且自己不是聖賢，做生意難免會逢場作戲。

許聖梅直言，不知道郭台銘還有什麼事情值得信任，這是自己無法認同郭的原因，她認為藍白陣營都不太願意跟郭談合作，就表示郭的誠信一直有問題，「如果他說出來的話過不久之後，就自己去打臉自己，那請問我們要把未來交到這種人手上嗎？」