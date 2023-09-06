中檢查獲科技公司假「債權讓與」真吸金，9年吸引近萬人投資，非法吸金73億5千萬餘元，查獲大量現金及名錶，依違反《銀行法》起訴15人。（中檢提供／陳淑芬台中傳真）

台中檢方查獲中市陳姓男子成立旭新公司，架設「債權投資P2B網路理財」網站招攬投資，宣稱按月領年利率7至12％不等利息，期滿可領回本金，9年來吸引近萬人投資吸金高達73億5000萬餘元，檢方查扣陳名下1筆房產及百達翡麗等名錶19支，其中多支單價逾3、4百萬元，檢警初估不法所得約1億4426萬元，依違反《銀行法》起訴陳等15人。

檢警調查，陳男為首的集團以旭新公司架設「債權投資P2B網路理財」網站，並對外辦理公開投資說明會，宣傳「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「壞帳附買回合約」及「年報酬率7至12％」，對外招攬民眾投資。

陳等宣稱，投資人除可按月支領年利率7％至12％不等之利息外，期滿並得領回全額投資本金，自2014年7月至今，共招募361件，吸引近萬人認購台灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案，招募金額達新台幣73億5186萬餘元。

中檢檢察官黃裕峯指揮重案支援中心檢察事務官、台中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心、台中市第六分局及保安警察第四總隊組成專案小組，日前動員近百名檢警啟動搜索查緝。

檢方搜索查扣陳男名下房地產1筆及旭新公司名下金融帳戶5筆，NAS主機等電磁紀錄、債權紙本文件、契約書現金385餘萬元及百達翡麗等名牌手錶19支。值得一提的是其中有多支名錶單價逾3、4百萬元。

檢方呼籲，投資理財應經由正當合法管道，注意保證獲利、高報酬率的投資方案，勿輕信不法分子投資術語。