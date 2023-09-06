民眾黨總統參選人柯文哲今以「投資健康、有效醫療、永續健保」為題，提出醫療政策大綱。（楊亞璇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今以「投資健康、有效醫療、永續健保」為題，提出醫療政策大綱，他主張推動全責護理，由健保cover一部分，一部分家屬自己出，例如24小時看護工一天2200元，部分負擔估400到800元，經濟狀況較差的人多補助一點。

柯文哲拋出「全責護理」，如果爸爸媽媽生病住院，大家請假當看護工很困難，如果要雇看護工，一天要2200元，1個月下來就6萬多，比薪水來說，這陷入麻煩問題，因此他主張全責護理，若生病在醫院，包括大小便、翻身都有人幫忙處理。

柯文哲也說，全責護理要增加預算，折衷的辦法是健保cover一部分，一部分家屬自己出，比方說24小時看護工一天2200元太貴，也許降到800元甚至更低400元，也是一種部分負擔，好像可以接受。

柯文哲強調，全責護理要發展，再過幾年少子化，不能要求親人來照顧你，全責護理一定要在最短時間建立起來。

對於確切負擔金額？柯文哲指出，今天講的是大方向，還是用部分負擔的系統，如果完全免負擔，大家還是會濫用，部分負擔還是設計一套制度，如果比較窮的、經濟狀況比較差的補多一點，當時估算大概是每天400到800元，詳細怎麼做，如果真的要做成政策實施，要再算一遍。