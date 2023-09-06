賴清德老家使用分區為山坡地保育區礦業用地。（讀者提供）

網傳民進黨總統參選人賴清德老家為違建，民進黨也為此特地發澄清，指網友質疑的拱形加蓋為親戚家，有合法建照。不過本報接獲投訴，左邊房屋才是賴清德老家，主建物為既存違建，日前已被民眾檢舉，新北市政府拆除大隊6日已派人現勘。

根據調查，其土地謄本顯示，賴清德老家土地的地號為新北市萬里區中萬里加投段中幅子63-13，為山坡水土保育區礦業用地，照理說不能申請住宅使用建照，且這筆土地為都市計畫外，賴清德老家疑似違反區域計畫法，尚待新北市地政局釐清。

投訴人指出，賴清德老家因地目限制照理說應沒有建照、使照。根據過去媒體報導，賴清德老家曾於2000年經過大幅改建與增建，根據《新北市政府核發合法房屋證明處理要點》第2點，合法房屋係指民國70年2月25日前即已存在，且無擅自新建、修建、改建，已經改建過的賴清德老家疑似非合法建物。

民進黨對於網友質疑賴清德老家違建，以圖示標隔壁拱形加蓋處為賴清德親戚所有，且有合法建照，對於拱形透明加蓋則解釋為防止陽光照射遮蔽老人家生活之增設設施。不過賴清德老家實際為隔壁棟已改建過之建築。