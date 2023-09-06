Alvean表示，印度收成前景不佳，將導致全球的糖庫存減少，其貿易情報部門主管Mauro Virgino警告全世界的糖恐將瀕臨耗盡。印度的極端氣候可能導致這個全球第二大供應國無法在10月份展開的產季向國外輸出任何食用糖。此外，另一個主要出口國泰國的情況也不妙，種植木薯的利潤較高可能促使更多農民放棄種植甘蔗。

Virgino表示，下一個產季全球食用糖市場的短缺將達到540萬公噸，遠遠超出當前產季的短缺100萬公噸，並創下連續短缺6年的記錄。供應緊缺將導致庫存進一步減少，這已經使一項庫存/消費指標跌至近2011年的水準，而當時原料糖（raw sugar）期貨價格飆升至30年高點。

儘管最大供應商巴西持續提高產量，但全球缺糖的威脅仍然存在。巴西當前產季產量估將達到4000萬公噸，直逼歷史記錄，明年產量也估將維持差不多的水準。Virgino表示，巴西在供應全球市場方面做得很好，但只靠這個國家仍然無濟於事。