隨著經濟發展、社會風氣轉變，及早退休成為許多人的渴望。勞動部在今年度發布的「勞工生活及就業狀況調查」即顯示，受訪勞工規劃的退休年齡平均為61.3歲，較三年前的61.6歲稍微提早0.3歲，而且高於勞保老年年金的法定請領年齡與主要先進國家的法定退休年齡。

不過，仍有高達86%的受訪勞工尚未規劃退休年齡，反映對於未來不確定性的擔憂。王浩宇認為，無論是否設想好退休年齡，及早做好準備將是非常重要的第一步，才能降低對於未來的不安全感，並確保退休後經濟無虞。

王浩宇認為，無論是否設想好退休年齡，及早做好準備將是非常重要的第一步，才能降低對於未來的不安全感，並確保退休後經濟無虞。

目前國人退休收入基本來源為政府社會保險與職業保險，也就是勞保年金、新舊制退休金、公農保、國民年金等。面對通膨、長壽風險，建議在基本保障之外，透過投資理財方式，建立第2份退休收入來源，讓退休後的保障加倍。

對於不知道該如何規畫退休理財的人，可參考現在超過2萬人參加的「好好退休準備平台」，是由台灣集保結算所、基富通、投信投顧公會、證基會、壽險公會共同推動，專門提供國人自主退休投資規劃的管道，平台不僅提供退休計算機，還有專家篩選出波動風險較低、適合長期投資的基金標的。

王浩宇表示，退休理財金額不用多，如果及早開始，每月只要3000元，藉由定期定額紀律投資，發揮積少成多的複利效果。舉例來說，20歲開始、假設年化報酬率6%，60歲退休時的帳戶價值有機會達600萬元，布局理想的退休生活不會太難。