進口蛋近日風波不斷，桃園市長張善政6日市政會議指出，桃園免費營養午餐政策這學期調高3元到每餐48元，內容跟品質都要進一步提升，除了和農業局配合盡量使用在地食材，衛生局也要嚴格把關食材安全，尤其使用雞蛋等進口食材要特別注意，讓學子吃得安心健康、家長也有信心。

張善政上任後率全國之先推出國中小免費營養午餐政策，他今天主持市政會議表示，上周三開學日到觀音新坡國小視察營養午餐，除了供應自己學校營養午餐之外，還照顧臨近的很多學校，每天要煮超過千份營養午餐，廚房設備、運送機制都相當不錯，品質佳。

話鋒一轉張善政提到，審計處報告糾正桃園的營養午餐外訂比例高於全國，且近3年都沒有增設廚房，有30校不夠營養，他說不會計較或爭論過去3年大部分是前朝，強調上任已超過半年，要虛心接受審計處提醒注意的缺點，直言外訂餐盒的品質當然不及於自己學校設廚房，要求教育局，只要規模夠，學校裡面都要有自己的廚房，也比較好準備營養食材給小朋友。

張善政說，從年初寒假完開始，過去半年、也就是111學年度第二學期，桃園營養午餐滿意度超過9成，是很好的基礎上，面對審計處提醒要特別加強，這學期開始每餐營養午餐餐費也提高3塊，從45元到48元，希望營養午餐品質進一步提升。

「營養午餐費用是一回事，內容跟品質還是要多注意！」張善政要求農業局大力配合，讓營養午餐儘量採用在地食材，像新坡國小用觀音的蓮藕和稻米，蔬菜也是觀音產銷班，讚新坡國小採用在地食材比例佳。

「另一方面食品安全就跟衛生局有關，食材一定要符合標準安全！」張善政要求衛生局要加強把關食材安全，讓學子吃的東西不只樣式在地化、更要符合食品安全，尤其最近部分進口雞蛋被查到違規使用抗生素，他不討論雞蛋爭議，但一定要要顧好午餐食材的品質，像是小朋友食用雞蛋等類似進口食材，都要特別特別注意。

張善政說，審計處的提醒會虛心受教，市府自己也要督促自己在很多層面要繼續努力改進，提升營養午餐品質，讓小朋友吃得安心健康，家長也有足夠信心。