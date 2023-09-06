台中一所高中劍道隊的學長阿廷（化名），2021年底北上比賽時，酒後進去學妹花花（化名）的房間，指稱想與花花同睡一張床，遭到拒絕後竟自行爬上床，不斷逼近，嚇到花花最後坐在椅子上等候天亮。法官依成年人故意對少年犯強制罪，未遂，處有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年，並應提供40小時之義務勞務，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，阿廷（化名）是花花（化名）的高中劍道隊學長，2021年12月5日凌晨，阿廷趁該校劍道隊北上比賽，入住旅館休息，酒後進入花花房間，與其在床邊聊天時，指稱「自己房間床鋪不夠，不想回房間打地鋪，希望與花花同睡一張床」。

花花拒絕後，阿廷身體卻不斷逼近，欲迫使花花躺下與其同睡，花花因此被逼退至床頭櫃旁，因恐自己躺下後將遭遇不測，便將阿廷用力推開，他才未得逞。事後阿廷逕自睡在花花床上，花花則退至床邊椅子等候天亮。案經花花返家後由家屬陪同報警處理。

阿廷到案後坦承有撫摸花花手部之事實，但矢口否認犯行，辯稱「我比賽一整天，身體有點累，就躺在花花床上睡著了」等語。

法官審酌阿廷恣意訴諸暴力而對花花為強制犯行，造成其身心受創、惶惶不安，殊值非難；考量其犯後終能承認犯行，態度尚可，並已與花花及其法定代理人調解、履行賠償，法官依成年人故意對少年犯強制罪，未遂，處有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年，並應提供40小時之義務勞務，緩刑期間付保護管束。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！