李玟生前控訴遭《中國好聲音》霸淩，整起風波鬧得沸沸揚揚，有「第一古典美女」封號的大陸女星孫菲菲，日前揭發13年前在劇組慘遭肢體暴力，幕後指使者就是導演張漢杰，如今曬出警方的「行政處罰決定書」，沒想到張漢杰反倒成為「證人」，讓她不滿是非遭顛倒，氣到向公安局喊話：「能解釋嗎」。

孫菲菲先前控訴在劇組遭毆打霸凌，幕後指使者就是導演張漢杰，沒想到親自蒐證想藉由法律制裁對方，但目擊證人疑似遭到威脅，矢口否認目睹事發經過，導致施暴者仍逍遙法外，讓她忍不住怒斥：「是該把這些無良的從業者趕出娛樂圈的時候了」，如今她曬出警方的「行政處罰決定書」，只見整起事件的策劃者張漢杰竟成了「證人」，讓她不禁質問：「張漢杰否認就可以蓋棺定論」。

孫菲菲不滿導演張漢杰反倒成為「證人」。（圖／孫菲菲微博）

孫菲菲公開警方的「行政處罰決定書」。（圖／孫菲菲微薄）

孫菲菲還原事發經過，指出張漢傑看到她被打到倒地後，得意洋洋表示：「我就是要给你個教訓」，至於張漢杰的侄子楊兆華，在朝她臉上吐痰後，便是一陣拳打腳踢，種種跡象都能顯示對方預謀犯案，但卻被警方以「雙方因瑣事發生口角」草草了事，讓她氣到向公安局隔空喊話：「你能解釋解釋嗎」。

孫菲菲透露自己花費九牛二虎之力，才拿到這份判決書，但內容卻是備感屈辱，不禁感嘆：「不敢想象沒有關係的老百姓怎麼活?有真的不是老百姓没事找事，實在是逼良為娼的無奈之舉」。

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