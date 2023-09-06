U18世界盃棒球賽台灣隊今天與波多黎各交手，台灣隊張趙紘單場雙響砲貢獻5分打點、柯敬賢也開轟，台灣隊團隊敲出3轟，終場以16比2、5局提前拿勝，預賽5戰全勝以分組第一晉級複賽。

U18世界盃棒球賽台灣隊今天與波多黎各交手，台灣隊開賽1局下就有攻勢，抓準對方先發投手馬丁尼茲（Alexis Martinez）控球有狀況，台灣隊先選到2次四壞保送，靠著犧牲觸擊推進，王念好敲出三壘方向滾地球造成失誤、台灣隊一口氣跑回2分。

台灣隊攻勢延續，再靠著接連保送、投手犯規得到1分，胡孟智敲出游擊方向內野安打，對手再出現守備失誤，一口氣再添2分；台灣隊1局下僅敲出1支安打，靠著4次保送、對手2次失誤，開賽就攻下5分。

台灣隊2局下再起攻勢，許庭綸率先敲出二壘打，張趙紘敲出台灣隊本屆賽事首轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距，再靠著林佳緯保送上壘、盜上二壘，徐紹予二壘打送回團隊第8分。

台灣隊攻勢不斷，再靠著李勛傑、胡孟智接連安打添分，黃天賜觸身球保送，許庭綸二壘打送回分數，張趙紘單局第2次打擊機會再開轟、敲出3分砲，單局2轟5打點，手感火燙，台灣隊2局下攻下9分大局、奠定勝基。

台灣隊3局下再起攻勢，靠著觸身球保送、徐紹予安打推進，2人出局後林立恩敲出安打、送回團隊第15分；台灣隊4局下2人出局後柯敬賢開轟，陽春砲替球隊多添1分。

台灣隊今天先發投手孫易磊投2局被敲1支安打，投出3次三振、無失分，因為比數拉開，3局開始啟動牛棚曾偉喆、林佳緯依序登板，5局上失掉2分，但沒有擴大失分、替球隊守住勝利。（編輯：李亨山）1120906