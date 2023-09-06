憲法法庭2021年作出釋字第812號解釋，宣告行之多年的「強制工作」違憲，為此，法務部矯正署將負責強制工作的東部地區技能訓練所，全數改為一般監獄，進行組織改造，為了因應東部地區技訓所的組織改造，今發布一波技訓所長改任監獄典獄長的人事案，共有岩灣技訓所所長改任岩灣監獄典獄長的林順斌7人。

2021年12月10日，憲法法庭作出釋字第812號解釋，宣告「強制工作」違憲。法務部矯正署因負責強制工作的技訓所，進行組織改造，改為一般監獄，組改案經行政院核定後，矯正署今發布一波人事調整案。

矯正署今表示，因此東部地區矯正機關組織調整，統籌辦理矯正機關首長職務調整作業，這波人事調整案，共有7人，7人定於9月15日就職。

不過，異動的矯正機關中，包括先前發生約雇人員夾帶給受刑人，向檢方自首後輕生，以及受刑人女友進出所長辦公室的台東戒治所，引發外界議論，但矯正署強調，這次人事調整案是因組織改造的調整，與外界議論的案件並無關連。

矯正署這波因應組織調整的7名監所首長人事調動名單如下：

1.岩灣技能訓練所所長林順斌調派台東監獄典獄長。

2.高雄戒治所所長蘇維闊調派武陵外役監獄典獄長。

3.台北女子看守所所長鄭翠芬調派高雄戒治所所長。

4.矯正署教化輔導組副組長朱介民調派台北女子看守所所長。

5.泰源技能訓練所所長饒雅旗調派泰源監獄典獄長。

6.東成技能訓練所所長葛煌明調派東成監獄典獄長。

7.台東監獄典獄長陳錫樑調派台東戒治所所長。

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