不少人苦惱筆電、桌上型電腦該買哪一種，一名網友日前表示，10多年前進公司時他分配到一台筆電，讓他對筆電從此改觀，方便攜帶又不佔空間，可是仍有一群人還是喜歡用桌電，因此好奇大家現在買電腦，會選桌電還是筆電。對此，網友們指，桌電還是完勝，同樣價格的桌上型電腦不只配備更好，也更耐用。

原PO日前在PTT發文，20多年前筆記型電腦還很貴，大多數人還是乖乖買桌上型電腦，可是10年多前進第一家公司，分給他的電腦是筆電，從那時開始對筆電改觀，除了不能改裝外，其他跟桌電一樣，且不佔空間、容易移動，也發現朋友大多選擇筆電，可是仍是有一群人喜歡用桌電，好奇現在買電腦，桌電和筆電哪個比較好？

對此，許多網友認為桌電還是遠勝筆電，原因是耐用，「便宜的筆電非常不耐用，用沒幾年就會慢到你想砸它」、「同樣價格的桌電不只配備更好，也更耐操」、「筆電的鍵盤用起來不舒適，螢幕也很小」、「筆電兩三年速度就會開始很明顯變慢」、「筆電電池用幾年就會出問題，桌電用十年以上都沒問題」、「除非你工作需求跑來跑去或家裡空間不夠大，不然肯定桌電」。

不過還是有網友偏愛筆電，「可以帶去星巴克裝文青」、「不完遊戲就MacBook啊，穩定可以撐很久又有質感」、「我的筆電也用8年了，除了電池老化其他都正常」、「沒電玩用途筆電就好啦！方便多了。」