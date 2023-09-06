今年國慶連假從10月7日至10日，台灣高鐵公司規劃10月6日至11日為疏運期，加開184班次列車，9月8日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵今天發布新聞稿，10月6日至11日為國慶疏運期，加開184班次列車（南下80班、北上104班），總計提供1051班次的旅運服務。各車次列車將自9月8日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵提醒旅客，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統的自由座資訊，配合站務人員引導乘車。

另外，10月6日的1337及1297車次、10月8日及10月9日的1336車次與10月10日的1336、1698及1296車次，僅提供11及12車為自由座車廂，且部分車站到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），應留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁。

台灣高鐵指出，國慶疏運期仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，也適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用。

同時，配合9月23日調整為補上班日，台灣高鐵當天增開3班次北上列車，服務通勤旅客，將併同國慶疏運9月8日開放購票。（編輯：郭諭儒）1120906