中共中央黨校機關報《學習時報》6日刊發署名許寶健的評論文章〈國家設了一個很大的「局」〉指出，一個國家部委，設立一個內設機構，引起這麼大的關注和反響，多年來沒有見過。4日大陸國家發展改革委設立民營經濟發展局的消息一經披露，立即成為網路熱點。看了大半夜各種議論，覺得無論是充分肯定，還是不以為然，乃至冷嘲熱諷，都暗含著深情、飽含著期待。如此關注和反響，如此深情和期待，著實是因為這個「局」太大了。

文章稱，「局」之大，首先在於它是設立在國家發展改革委。同為國務院組成部門，但與國務院其他經濟部門相比，國家發展改革委更具有政策性、宏觀性、綜合性，特別是權威性。

「局」之大，還在於批復它的機構單位。批復機構是中央機構編制委員會辦公室，簡稱中央編辦。它是管機構和編制的。在當前背景下，在國家發展改革委設立一個局（還不是一個司），足見其成立之必要、之緊迫。

「局」之大，也在於它的職能職責。關於民營經濟發展局的職能職責，國家發展改革委有關負責人在發布會上講得很清楚。特別關注的是這樣一句話：推動黨中央、國務院關於民營經濟的各項重大決策部署更好地落地見效。

「局」之大，更在於它所保障的對象不允許任何人有絲毫的忽視。民營經濟貢獻之大、比重之高、創新能力之強、解決就業之重、企業數量之多，把它與推動高品質發展、推進中國式現代化乃至強國建設、民族復興緊密聯繫。

許寶健強調，設了一個很大的局，是為了換來一個更大的「局」。這個「局」，就是民營企業競相湧現發展、生機活力迸發的可喜局面。這是一個萬眾期待的新局，也是完全有信心實現的新局。

文章認為，為了使這個「局」更緊實、更平穩、更長遠，需要有四根「梁」來支撐。

「梁」之一，就是政策。促進民營經濟發展的政策是一貫的，特別是近些年已形成一個系統的政策體系。

「梁」之二，就是制度。制度環境是影響民營經濟發展的重要因素之一。

「梁」之三，就是法治。法治保障才是民營經濟發展的根本保障。

「梁」之四，就是理論。理論上清醒，政治上才能堅定。對民營經濟認識上的搖擺、輿論上的飄忽，集中反映了理論上還有很多需要釐清的東西。「四梁」之中，此梁最不結實，最需要加固。