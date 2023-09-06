竹塹文教基金會舉辦的新竹市2023年第6屆「竹塹奧斯卡」活動在臉書公告，今年將停辦竹塹奧斯卡徵選活動，讓影像工作及創作者感到失望。對此，市府表示，竹塹奧斯卡因影像博物館營運規劃而調整，歡迎主辦單位持續與文化局合作，影博館預計年底重新開館。

新竹市影像博物館是鴻梅文創志業公司2020年7月6日，就歷史建築新竹市影像博物館依據促參法，簽定委託營運管理契約，並以「或者光盒子」為名營運，結合影院、書店、餐廳。然而近3年後，廠商提出因人事變動，且幅度甚鉅，餐飲空間團隊之組建陷入困難，難以維持穩定的服務品質，提前與市府解約，並在8月底結束營業。

由於長期合作協辦的影博館閉館，加上恢復營運遙遙無期，竹塹文教基金會宣布今年停辦新竹市竹塹奧斯卡，也把已投稿的24件作品寄回。對此，新竹市文化局表示，影博館原委託營運團隊因營運困難提出於今年9月1日提早終止契約，文化局立即研擬配套因應，並規劃更妥善的營運方針。

文化局也指出，目前館舍將回歸市府，由文化局自營，現正點交，預計今年底重新開館。文化局表示，過去竹塹奧斯卡活動多於影博館辦理，未來持續歡迎主辦單位與文化局共同合作，與各界有志人士一同攜手共創新竹市影像文化的永續發展。

文化局也表示，影博館目前預計年底前重新開館，在館舍營運定位上，將延續影像博物館長久以來之定位，策劃多元的電影主題影展，並開設系列性的影片賞析及影像製作等學習教育課程，同時也將提供場館租借服務，提供市民及各團體一個擁有優良設備且環境舒適的影像文化推廣空間。