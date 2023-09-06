為提升客語教師的專業知能，增加教學的深度與廣度，並促使一般教師加入客語教學的行列，高雄市政府客家事務委員會於110年開始，每年推動「客語深根服務計畫」持續耕耘，開辦「客語師資專業知能研習課程」，今年特別委託長期投入客家藝文創新開展，作品榮獲《WSD 2022 世界劇場設計大賽》肯定的「新古典室內樂團」，於6月至8月，規劃三個系列主題課程，包括「工藝美學傳承」、「客家音樂戲劇營」及「客家文學創作營」，並邀請工藝職人、表演藝術家及文學家等各領域專業人才擔任講師，藉以強化客語教師相關專業知識與技能。

學員運用不同材質、花色、圖樣的布創作出帶客家元素的作品。（圖／高雄市客家事務委員會）

工藝美學傳承系列，涵蓋了包括客家服裝設計、紙傘、建築、新娘頭花、三把頭技藝等多元的內容。學員們透過職人分享與指導，深入探討傳統工藝的技術及學習職人的精神；客家音樂戲劇營的課程包含劇作賞析、歌唱、肢體訓練及觀摩劇團彩排等，讓學員認識劇場世界，也更加了解自己的身體及聲音。並透過實際排練，提升學員們的表演感知與技巧，幫助客語教師更得心應手將其融入在教學中；客家文學創作營則聚焦於客家文學的創作與轉譯，學員們將即興創作的詩詞、散文轉化為戲劇，實現了文學與表演的巧妙結合，進一步豐富了客家文學的內涵與表現形式。

藝美學傳承中的「客家服裝設計之創新美學」課程。（圖／高雄市客家事務委員會）

高雄市客家委員會主委楊瑞霞表示，語言是文化的載體，學習客語當下是以客家人的視野看世界，同時了解客家族群的歷史和文化，歷久彌新的客家傳統工藝，撼動人心的音樂戲劇表演和文學創作，皆蘊涵著客家社會的風俗民情、生活方式、行為思考模式及價值觀等，而將其融入教學中，不僅使課堂更為多元活潑且生動，也啟發學生傳承客語的意識，培養學生對客家文化的興趣和認同感，以及促進文化多元性和包容性，都具有重要的意義。

客家音樂戲劇營之肢體開發課程。（圖／高雄市客家事務委員會）

參與客家音樂戲劇營的劉老師表示：「這次研習讓我發掘出不一樣的自己，帶給我很大的成長及成就感。」而參與客家文學創作營的彭老師表示：「我是講海陸的，在高雄算少數，這次能夠將自己寫的客語文本轉變成劇本，並和同學們一起演繹，啟發了我持續創作，讓更多人聽見海陸腔的渴望。」

客家文學創作營講師講授文學與表演藝術的轉譯。（圖／高雄市客家事務委員會）

高雄市政府客家事務委員會長期積極推動客語復興及客家文化傳承，有鑒於客語向下扎根、客語師資長期培力的重要性，將持續不輟的辦理相關研習與活動。客家語言及文化傳承這條路上，充滿了感動及驚喜，有興趣的朋友可以關注「雄好客」官方臉書，一起加入客語傳承與文化推展的行列。