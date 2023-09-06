高通技術公司產品管理副總裁Laxmi Rayapudi表示，隨著人們對永續與可負擔移動方式的需求不斷成長，作為共享經濟重要組成部分的共享移動廣受歡迎，兩輪車和新型汽車市場正在樹立全新標竿。上述市場對連接、智慧和安全的需求將帶來巨大的機會。我們很高興將Snapdragon數位底盤擴展至兩輪車和更多細分市場，並持續與這些細分領域的OEM廠商和生態系夥伴合作，進一步加速全球幾乎所有汽車的數位轉型。

QWM2290及QWS2290平台採用高通技術公司專為汽車打造的Snapdragon數位底盤所涵蓋的技術，包括新一代Snapdragon座艙平台、低電量電池狀態提醒和附近充電站建議、符合駕駛興趣點(POI)的個人化即時導航、先進的安全功能、Snapdragon自動4G和5G數據機、Snapdragon雲端連接數位服務等。

高通也趁本週於慕尼黑舉辦的2023年德國國際車展(IAA Mobility 2023)中，與眾多OEM廠商分享QWM2290和QWS2290兩款平台。Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，Gogoro和高通技術公司擁有對於運用創新以加速全球都市兩輪交通工具永續變革的共同熱情。雙方正攜手合作，打造全新的智慧移動體驗，在全球各城市開啟都市交通的全新世代。

高通QWM2290和QWS2290平台都正持續在全球獲得動能與正面回饋，透過領先的一級供應商、模組製造商、生態系夥伴，包括博世(Bosch)、Cavli Wireless、Drover、Luna、MeiG、上海移遠通信(Quectel)、SIMCom、創通聯達(Thundercomm)、法雷奧(Valeo)和VVDN。