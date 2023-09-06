多家媒體今天引述英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）說法報導，英國將取締俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），將之列為恐怖組織。

英國「每日郵報」（Daily Mail）的報導指出，英國將根據反恐法把瓦格納集團列為「受取締」組織，將之與伊斯蘭國（Islamic State）和蓋達組織（al-Qaeda）並列。

根據報導，布瑞弗曼說：「瓦格納是暴力、四處破壞的組織，是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在俄羅斯海外的軍事工具。」

「在蒲亭政權決定如何處理其創造的怪物時，瓦格納持續進行破壞活動，只是持續達成克里姆林宮的政治目標。」

根據2000年恐怖主義法（Terrorism Act），如果認為涉及恐怖主義，內政大臣有權取締該組織。根據取締命令，支持這個組織的行為視同犯下刑事罪。

英國廣播公司（BBC）記者也報導，布瑞弗曼說：「他們是恐怖分子，就這麼簡單明瞭，根據英國法律，這項取締命令清楚表明了這點。」

每日郵報報導，布瑞弗曼又說：「瓦格納一直涉及劫掠、刑求與野蠻謀殺。」

她說，瓦格納集團在烏克蘭、中東與非洲的行動，「對全球安全構成威脅」，「這是為什麼我們要取締這個恐怖組織，持續盡我們所能支援烏克蘭對抗俄羅斯」。

媒體報導指出，根據反恐法取締瓦格納的草擬措施，將於明天在國會上公布。

瓦格納創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在下令部隊推翻俄國軍方領導層的兩個月後，上月在莫斯科北方墜機身亡，他與數名涉及俄烏戰爭的關鍵指揮官先前早已遭英國制裁。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1120906