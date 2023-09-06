近期市場最夯的話題，莫過於華為新機Mate 60系列新機，不只具備5G功能，搭載麒麟9000s晶片更被拆解證實是使用中芯7奈米技術，代表大陸擁有量產先進晶片能力，引起全球熱烈討論。大陸專家坦言，先進製程要提升技術，需要很長很辛苦的過程，但這一次很重要的關鍵是，大陸可以展現5G晶片國產化的實力，突破美國卡脖子

綜合外媒報導，華為與中芯展現的實力，讓外界好奇大陸晶片業是否就此突破美國制裁，北京郵電大學教授呂廷傑表示，半導體權威機構TechInsights認為大陸半導體與頂尖技術還有2至2.5個世代差距，必須承認距離最先進的晶片還有一段差距。

儘管如此，呂廷傑也提到，此次確實是一個重要突破，就是可以實現5G晶片國產化，「從目前國內外各個機構拆解華為新手機的結果來看，麒麟9000S晶片以及其它10000多種零件，基本上都已經實現國產化，代表在5G智慧手機領域，突破「卡脖子」的問題。」

呂廷傑談到華為與中芯要如何精進先進製程技術，說得很實際，「雖然華為很早就能自主開發設計軟體，但是光有設計軟體還不夠，還要解決覆膜、曝光機等問題，此外，良率也相當重要，直接決定了晶片的商用價值，但不可否認的是華為在技術上取得非常重要的進步。」