民進黨立委候選人何博文抄襲案再爆新事證，國民黨今召開記者會質疑，何博文的論文不僅論文結論全抄，甚至還整整十頁抄了大陸的《全國人大會議組織法》，這樣的論文有何價值？民進黨總統候選人賴清德確定還要瞎挺何博文嗎？並揚言國民黨一定會送請淡江大學的學倫會處理。

國民黨發言人楊智伃表示，上周雖公佈何博文論文抄襲，他卻死不承認，明明何博文簽了電子檔上網同意書，同意公開上網，但在網路上卻怎麼樣就是找不到，只好辛苦跑到國圖把紙本論文轉成電子檔，跑系統還抓到58％的抄襲。難道何博文是作賊心虛？擔心成為「抄襲國家隊」的一員？

國民黨副發言人呂謦煒指出，何博文論文從第62頁到第71頁，論文正文整整十頁都抄襲中共的《全國人大會議組織法》，感覺根本就是從網站上剪貼下來的，連發布日期、內容分類、文號等格式都沒改。

呂謦煒說，雖然法律本身沒有著作權的問題，問題是何博文的論文沒有任何分析、沒有任何主張，就只是整整十頁論文正文抄大陸的法律，難道何博文把論文當成六法全書？而且還不是台灣的六法全書，是大陸的六法全書！這樣一個充滿抄襲與水分的內容，符合學位論文的資格嗎？

台中立委候選人黃健豪指出，在爬疏這個論文抄襲的過程中，發現何博文所抄襲的張淳翔的《中共人民代表大會制度改革之研究（1978-1992）》論文，是接受行政院陸委會獎助的。你既然獎助了研究生，結果這份論文卻被何博文拿去抄，我們為什麼要花人民的納稅錢來幫助何博文寫論文？請問陸委會難道沒有任何意見嗎？陸委會應該對此有所表態，高呼誠信原則、學倫價值的賴清德要裝沒事嗎？

楊智伃強調，何博文的論文共計有166頁，在扣掉當中62頁至71頁之間，便用了10頁來刊載中共的「全國人大會議組織法」逐條全文後，僅存的156頁當中就至少有98頁出現單頁內容大幅複製貼上情形，如果再加上單頁的圖表及引用註釋（含順序）抄襲情形，情節則更嚴重，揚言一定會把何博文的論文送交學倫會，由學倫會來確認你的學位到底合不合格。