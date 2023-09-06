屏縣府原本有意開發離島小琉球的「八七高地」，但說明會還沒登場、規畫案也未定案，居民早已吵翻天，多數琉球人以守護環境生態為由強烈反對開發，對此，縣長周春米6日表示，很遺憾立意良善的預為規畫，開發經費都尚未開始爭取，就被嚴重誤解，為避免不必要的疑慮繼續擴大，讓民眾陷入紛爭與對立，八七高地規畫案無限期停辦。

屏縣府指出，琉球鄉近年成為國旅勝地，遊客量與日俱增，在觀光、漁民生計、生態間出現拉扯，當地居民憂心海岸沿線旅遊飽和、潮間帶生態破壞，曾建議縣府發展陸域遊憩，將遊玩人潮自海域分流至陸域，均衡島內旅遊功能，因此交通旅遊處啟動執行八七高地規畫案，且事前經過訪談地方民意及專家調查評估，過程謹慎並尊重在地意見，不料事態發展卻背離原意。

交旅處指出，八七高地是琉球鄉的至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃的國有地，被當地居民稱之「八七高地」，而依調查顯示，八七高地因土壤貧脊、水分不足，現今林相呈現雜木疏林，高地內植物種類和生長樣態並非都是有利於水土保持與生態保護，例如銀合歡等。

交旅處表示，另依2019年琉球風景特定區計畫（第一次通盤檢討），八七高地在土地使用分區變更為生態休閒渡假區之前，為軍事管制用地，高地範圍內留有廢棄軍事建築，有久未維護的軍事碉堡和蜿蜒曲折的地下坑道，此外，高地區域還有尚未遷葬的零星墓地。

交旅處稱，為妥善規畫貼近當地需求，同仁還特別訪談當地民眾的想法與觀點，包括琉球鄉公所及許多地方人士，其中不少建議考量島上缺乏公園空間，居民運動只能使用學校場所，可以將高地基地規畫為休閒運動及遊憩使用的公園，也才有「高地公園」的名稱規畫案。

為此，縣府在兼顧居民需求以及陸域旅遊發展之下，以低密度開發為主軸，規畫八七高地為「生態休閒學習島」，以最大程度的保留原始狀態，建置探索公園、森林劇場和天文台等環境友善設施，簡言之，「高地公園」也是回應民眾想法的最佳作法，「開發需保持其地景之完整性，以最低開發之行為來規畫，並以保護自然生態為主要目標」。

交旅處無奈指出，不料「海上高地公園（八七高地）規畫案」曝光後，近期在網路上引發討論，縣府原定5日前往小琉球舉辦的說明會，因海葵颱風影響延期，加上在地縣議員王薇茗及地方人士也都表示關切，考量各項紛爭聲音不斷，縣長擔心再持續下去恐撕裂琉球鄉居民的情感，也中傷縣府欲解決小琉球海域生態旅遊的努力，因此決定取消地方說明會，無限期停辦八七高地開發案。

周春米表示，希望風波盡快平息，但維護琉球生態、復育的政策目標不變，縣府一定會繼續執行。