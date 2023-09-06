近年來包括封裝測試、安防監控、醫療感測等應用大幅推升需求，鐳洋除了與長年合作的封測零組件大廠Coto Technology聯手搶攻IC封測商機，更首次與知名網通測試設備代理商廣聯科技(Paralink Networks)攜手展出5G-NR毫米波通訊量測解決方案，透過鐳洋自主研發的毫米波升降頻轉換器9Up-down Converter)，搭配Amarisoft基站模擬測試設備(Amarisoft callbox)，提供新世代高頻天線客戶，更具經濟效益的毫米波測試方案。

廣聯科技市場部經理游瑞德表示，AMRI Callbox Ultimate是測試TE和5GNR所有類型用戶設備測試的理想解決方案，可模擬符合3GPP規範的eNodeB、gNodeB、EPC和5GC，允許對NR(SA/NSA模式)、LTE、LTE-A、LTE-M和NB-IoT設備進行功能和性能測試，支援5G SA/NSA模式，模擬商用網路環境，支援大流量驗證。

鐳洋科技產品開發經理黃柏傑補充說明，AMRI Callbox Ultimate搭配鐳洋科技的毫米波升降頻轉換器，可有效在Ku Band、Ka Band和n257~n262等頻段進行訊號測試，並支援信令控制(Signaling Control)。此項先進測試解決方案已完成多項3GPP標準通信測試驗證，包括WiFi 6E/7、5G FR2和B5G，可滿足新世代高頻客戶對不同頻段的要求，提供更具成本效益的測試方法，更能加速次世代無縫連網生活。