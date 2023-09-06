台股周二ADR，台積電、聯電、中華電均上漲超過1%，日月光則下跌0.85%。周三權值王台積電(2330)開盤登556元最高，一度翻黑至551元，多方走勢不積極。聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)股價亦處於平盤之下，面板雙雄群創(3481)、友達(2409)更下跌3%以上，日月光投控(3711)則震盪小揚。

AI營收持續挹注的世芯-KY(3661)周三股價走勢向上，股后重回2500元關卡；其他千金股同樣漲多跌少，股王信驊(5274)同樣走高，力旺(3529)、緯穎(6669)、創意(3443)、旭隼(6409)、祥碩(5269)等皆力挺多方，高價股的譜瑞-KY(4966)亦力漲逾6%，拚返千金俱樂部；然老三大立光(3008)8月營收雙增，但蘋果光休憩，周三股價翻黑走跌；材料-KY(4763)也翻黑大跌。

AI回神，指標股緯創(3231)、廣達(2382)、緯穎(6669)等上攻穩盤。新機效應，但部分蘋概股漲多休息，而PA三雄8月營收回溫，獲法人評等買進，穩懋(3105)股價穩、全新(2455)跌幅收斂、宏捷科(8086)上揚，表現相對亮眼。

迎接旺季的東科-KY(5225)開盤跳空漲停，協易機(4533)、廷鑫(2358)、上詮(3363)、眾達-KY(4977)更爆量攻上漲停。成交量盤中前五大，矽統(2363)、群創(3481)、華通(2313)、友達(2409)、合正(5381)入榜，其中合正沾光AI、蘋果題材。

外資2023年8月淨匯出金額增至約58.09億美元(約新台幣1850.3億元)，寫下近17月高點，外資周二買超12.09億元，金管會亦出面喊不必太擔心。目前市場出現了M頭形態，尚待時間消化套牢持股，台股在半年線之上震盪。八月營收持續公布中，九月亦有蘋果新機、投信作帳行情、航太展、半導體展等議題，且AI題材仍炙燒，關注後續旺季效應帶動，將以類股輪動拉動股市。