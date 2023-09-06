民進黨總統參選人賴清德今舉行首場「國家希望工程」國政說明會，公布超過200位智庫與學者代表團成員，曾在馬政府時期擔任行政院政務委員的中研院院士朱敬一也加入學者代表團。而賴清德特別花了近兩分鐘感謝副手人選呼聲很高的國家政策藍圖召集人鄭麗君。

民進黨總統參選人賴清德6日舉行首場「國家希望工程」國政說明會，賴清德表示，今天是他第一次以總統參選人身份，正式召開記者會公布國家希望工程，完整及有系統向國人報告他的治國理念及治國藍圖。（陳信翰攝）

會後，鄭麗君受訪時，被問到是否接副手、選閣揆及不分區立委，鄭麗君三次皆以「未來沒有任何選舉規劃」回應。

賴清德今最後一個上台致詞，他表示，今天是他第一次以總統參選人身份，正式召開記者會公布國家希望工程，完整及有系統向國人報告他的治國理念及治國藍圖。

他說，國家希望工程目的就是國家主人，人人都有希望，讓人人都能帶給國家希望。

賴清德隨後表示，「我要介紹國家政策藍圖召集人鄭麗君」，是野百合領袖，也是逆風行腳召集人，曾任青輔會主委、立委跟文化部部長，可以深刻感受到麗君對對土地深厚的感情及國家的理想及對外來使命，在建構國家希望過程中，麗君竭盡心力、不眠不休，感謝麗君的辛勞，麗君有辦法如期提出國家希望工程，再給麗君一個熱烈掌聲。

賴清德首場「國家希望工程」國政說明會 用兩分鐘稱讚「她」。（曾薏蘋攝）

鄭麗君會後被問到賴清德闡述過程多次讚許，擔任副手可能性？她說，剛剛有跟大家分享，我出身台灣智庫、新境界智庫，這幾年卸任公職後，成立青平台基金會，成立永續民主研究中心推動民間智庫，「我覺得自己出身智庫，離選舉比較遠，其實有多次跟大家報告沒有選舉規劃，我也再次說明，沒有選舉規劃」。

她強調，就是善盡智庫一份心力，也因為任職這些智庫，很多朋友都有參與這三個平台，賴副總統請我居間聯繫、彙整大家想法，就是如此而已，國家希望工程是賴清德跟大家國家整體願景，她更期待，它是社會可以追求的理想，後續是要社會各界一起追求，

被問到是否適合當行政院長？她說，卸任公職後，成立永續民主研究中心，就是希望民間的角色盡一份心力，她的自我地位是出身智庫，過去在體制內外經驗，身邊也那麼多對台灣懷抱理想的專家，能夠一起把國家外來理想想得更清楚一點，所以沒有任何政治規劃、選舉規劃，台灣民主過程，智庫是一個可以發揮大家理想為台灣貢獻的一種方式，她很羨慕美國華府有智庫街，有志之士大家一起討論台灣民主未來會更深化。

被問到不分區機制，賴清德是否有找討論？鄭麗君說，很抱歉，他們希望盡一份力，提供國家未來願景的建議，「我沒有參與這些討論，未來沒有任何選舉規劃」。

媒體追問，若需要為台灣民主而戰？是否願意站出來？她說，謝謝大家關心，「上次我連喊六次，不要讓我講那麽多次」。