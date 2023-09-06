近日「虎霸」驚爆已黯然歇業，房東目前已張貼紅布條招租。（柯宗緯攝）

近日「虎霸」驚爆已黯然歇業，房東目前已張貼紅布條招租。（柯宗緯攝）

藝人NONO（陳宣裕）深陷性騷風暴，網紅「小紅老師」提告性侵、性騷擾多罪，受害者高達20多人，全案正式進入司法流程。而NONO在高雄的雞排副業「虎霸」雞排也慘遭殃，除被抵制拒買，Google五星評論慘被洗到剩1.4，近日「虎霸」更驚爆已黯然歇業，房東目前已張貼紅布條招租。

NONO繼退出艋舺雞排後，去年12月重操舊業與友人創立「虎霸 魷魚、雞排、炸物連鎖餐飲企業」，首家店座落在高市裕誠路與富國路口，屬於熱鬧的裕誠商圈，當時NONO受訪透露，開店消息一出後，也有不少人詢問加盟事宜，更放話要進軍東南亞市場。

未料，今年6月NONO因為捲入性騷疑雲，牽累雞排副業。「虎霸」緊急火速切割，在臉書粉專PO聲明「即刻起與藝人NONO暫停品牌合作計畫」。不過，當時也被網友揪出NONO其實掛名董事，而非與雞排店只是合作關係。

事後不少網友發起抵制「虎霸」雞排，除了不消費外，甚至到Google地圖洗評論，讓五星評分慘剩1.4。店家當時一一回覆，希望消費者理性，不要沒吃過雞排就惡意留負評。

不過，最近本報記者直擊「虎霸」店面，早已悄悄掛上招租布條，附近店家證實已經快1個月沒看到開業。而「虎霸」官網也關閉，臉書粉專及Google地圖等資訊也都「人間蒸發」。本報數度致電「虎霸」李姓負責人，但電話未接，無人回應。

高雄房仲業者透露，這個約5坪的黃金三角窗店面，近期房東開出9萬元重新招租，研判是「虎霸」提前結束租約；裕誠路為餐飲一級戰區，競爭十分激烈，加上人事成本不斷提高，9萬元租金仍對業者而言是不小的負擔。