陳吉仲不忍了！公開超思購蛋金額細節 點名提告「這兩人」

近期農業部給予專案進口蛋業者的價差吸收引發爭議，尤其合作貿易商「超思公司」的資本額與背景引來強烈批評和質疑。農業部長陳吉仲今日宣布，由於前立委邱毅和北市議員徐巧芯在超思一事上對他個人與雞蛋的造謠，今天將以個人名義對邱、徐兩人提告。

邱毅日前在臉書指出，超思公司負責人秦語喬的老公過去從事蛋品貿易銷售，與陳吉仲是老朋友。秦語喬老公死後，陳吉仲特別照顧老友的遺孀，因此把這個有油水的生意交給她；徐巧芯日前也指控，超思進口雞蛋超標的氯黴素恐致癌。

陳吉仲今(6)日於記者會回應，自己30多年前上過邱毅的英文課，學生對老師絕對會尊重，但不代表老師每一句話都是對的，邱毅說自己和秦語喬老公是朋友，一來自己不認識秦語喬的老公，二來一直到最近才知道秦語喬這個人。

針對徐巧芯「謀財害命」的指控，陳吉仲怒氣沖沖的說，這對防檢署、食藥署等同仁都是嚴重污衊，「要政治攻擊是一回事，但抹黑前線辛苦的人員一定提告」。

據了解，陳吉仲係透過委任律師提告。