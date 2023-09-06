內政部「國際工作坊」，跨國交流打擊人口販運。（移民署提供）

內政部6日在移民署本部大樓，舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」，由行政院長陳建仁、菲律賓移民局局長唐辛可等人進行揭幕，各國代表、各部會及民間團體等約300人，共同探討防堵全球性電信詐騙及人口販運，加強家事工、漁工、外籍生等易發生勞力剝削等議題，藉由不同國度的專家學者，分享人口販運政策擬定、查緝作為及法院判例等，精進防制人口販運工作，讓基本人權能獲得更完善周延的保護。

內政部政務次長吳容輝表示，疫情期間犯罪集團不斷創造新的犯罪手法，透過臉書、推特、LINE、簡訊，以「高薪、輕鬆、包食宿機票」等話術，誘騙國人到海外工作，事後卻迫使他們從事電信詐欺的人口販運。為徹底打擊犯罪集團，2023年6月14日公布修正「人口販運防制法」，擴大處罰態樣、加重罰責刑度、增加被害人多元安置方式。內政部刻正積極研訂各項配套子法，預計明年元旦施行。

吳容輝指出，防制人口販運不僅需要採取綜合性國際作法，更需要整合及強化各部會及民間組織量能。內政部將會持續研議及推動有效的打擊人口販運策略，並加強聯結國內外執法部門、國際性組織及各國非政府組織，全面落實人口販運防制工作。

內政部表示，今年防制人口販運國際工作坊，邀請美國在台協會國土安全調查署官員、英國國家犯罪防制局駐香港聯絡官、比利時安特衛普檢察署檢察官、聯邦移民局人口販運組聯絡官、韓國刑事政策研究院資深研究員及日本京都大學副教授等8國12位，來自公部門、實務界與學界的菁英齊聚一堂，交流與分享寶貴的經驗，將有助於強化我國與他國官方或國際性組織的聯結，並提升國內公私部門交流合作關係。