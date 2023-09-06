嘉明湖國家步道2.7K處倒木。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

嘉明湖國家步道山徑水流大。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

知本國家森林遊樂區景觀步道倒木。（林業及自然保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

海葵颱風造成林業及自然保育署台東分署轄管育樂場域、步道及林道多處聯外道路受阻，相關場域、設施受損，部份地區仍可能有較大雨勢發生，台東分署轄管森林育樂場域除大武山生態教育館自今天起正常開放外，知本國家森林遊樂區持續休園至9月7日止。

台東分署表示，除鯉魚山步道正常開放外，嘉明湖國家步道及2處山屋（向陽山屋、嘉明湖山屋）、向陽國家森林遊樂區步道群、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道及浸水營國家步道等10條步道及霧鹿林道、延平林道、紅石林道、錦屏林道、知本林道、利嘉林道等6條林道，部分因聯外交通受阻，且山區因連日降雨影響，邊坡土石含水量高，仍有崩落風險，仍將維持封閉，

台東分署指出，後續將視現場災害完成復舊及修整後，再行公告開放事宜，請遊客及山友暫勿上山。另嘉明湖國家步道封閉期間核准住宿山友，可電洽林業保育署台東分署申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費，相關諮詢，可於上班時間電洽089-324121轉分機705、713查詢。