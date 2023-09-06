基隆市文化局與基隆在地的書店及咖啡店合作，推動「港都閱語」活動，也希望民眾能夠走進基隆的大街小巷，用身體閱讀這座城市。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為讓基隆市民有更多元的閱讀體驗，基隆市文化局推出「2023港都閱語」系列活動。除與本地的書店與咖啡店合作外，也包括四場精采講座，並鼓勵民眾實際走進基隆的大街小巷，用身體閱讀這座城市。

基隆市文化局表示，今年的「2023港都閱語」系列活動即將展開，與在地的書店和咖啡廳攜手合作，呼籲市民以「閱讀走入城市」的方式，深入了解基隆的每一個角落，感受這座多元文化與生活風情交織的城市，一同開啟全新的閱讀生活。

2023年的港都閱語活動包含四場精彩的講座，文化局邀請了台灣文史作家曹銘宗老師、專注探索小城風物的下港女子、建築文資工作者凌宗魁，以及對基隆如故的作家張惠媛，各自以其專業領域為市民帶來精彩的講座內容，讓大家看見不同的基隆風貌。這些講座將在當地的旅店、書店、咖啡店和文化遺產場所舉行，希望能鼓勵市民在閱讀的同時，也深度探索基隆，體驗多元文化的饗宴。

文化局也在這次活動中推出「閱讀護照」，並以「二嶺四港門」為基礎設計了四條閱讀路線，讓市民持護照尋訪這些路線，深入認識基隆；護照中還包括一項集章活動，參加者不僅可以在閱讀路線的集章點蓋章，還可通過參加講座活動或在圖書館借閱圖書來集章。集滿六個章，更有機會參加精美好禮的抽獎，邀請市民一同享受閱讀的樂趣，並有機會抽取精彩禮品。

基隆市文化局局長江亭玫表示，推動書香城市一直是基隆市政府的文化政策核心，而港都閱語活動一直是文化局每年的一大亮點。在這個數位時代，紙本閱讀變得愈加珍貴，因此，我們希望透過閱讀講座和走讀活動的策劃，連結實體店家，讓市民能夠走進不同的閱讀場域，感受這些地方的氛圍和閱讀的魅力。這也將讓人們實際融入基隆這個充滿歷史和人文的城市，感受其獨特的韻味和魅力。