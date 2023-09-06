繼國民黨總統參選人侯友宜提出「65歲以上老人排富健保免費」，以及醫療支出提高到8%，今天總統參選人柯文哲也跟進對此，行政院也動起來了！衛福部長薛瑞元表示，中央對此「並不反對」，今天下午將由衛福部次長周志浩與行政院副院長鄭文燦進行匯報，討論兩政策可行性，他表示「不反對來做，是有可能的，但65歲以上免健保費，中央負擔經費將從一年33億元，增加到近330億元，但恐怕留下兩大後遺症「財政紀律」跟「世代公平」，因為目前健保資源有4成、約3200億元全是老人使用。

侯辦昨天才諷刺民進黨都在拿香跟拜，侯友宜說，他提出好政見，民進黨馬上跟著要做，這要肯定民進黨，「但是記得喔，要像論文那樣，來源出處要寫喔，免得被說是抄襲。」

話才說完，今天就連柯文哲也提出醫療政見，第一條就是要提高醫療衛生支出，達到GDP8%，另一項重大政策也是，65歳之老人長者健保費全額補助。

對於兩個總統參選人相繼提出「65歲以上老人健保免費政見」，衛福部部長薛瑞元今天表示，「我們並不反對」，行政院為此已經邀請衛福部下午開會討論。

薛瑞元表示，目前65歲以上長者支出的健保費約170億元，中央有補助提供70歲以上中低收入戶享有健保補助，經費約33億元，其餘地方政府包括六都與基隆市則另外對老人健保費提供補助經費約116億元。

未來若都要由中央負擔，再加上其他經費，等於中央負擔從現行33億元支出，要增加到大約327億元。薛瑞元表示，若由中央來負擔的話，等於支出要增加300億。

薛瑞元強調「300億元，這是每年要的，且可能越來越多，有2大後遺症要考量」，其一就是台灣老年人口越來越多，繳保費的對象已越來越少，候選人必須思考是否會加重年輕人的負擔。其次就是可能導致弱勢民眾社會福利措施受到排擠。

他強調，現在65歲以上長者已經超過400萬人，未來還會更多，但是青年人口、繳保費或支付各種稅的對象，人數會越來越少，稅和經濟狀況有關，如果保費情形，就是很堪慮現象。

不過，衛福部次長周志浩仍將到行政院與副院長鄭文燦針對此事開會做討論可行性，會就財源評估以及未來是否變成固定政策，可能導致哪些層面影響，都需要謹慎評估。

健保署署長石崇良則表示，據統計，65歲以上長者占台灣總人口約17%，長者保費大約占整體收入8%，台灣65歲以上長者健保使用率高達4成，支出為3200億元左右，以這樣的比例來看，健保對長輩照顧已經有相當不錯的覆蓋。

另外，針對侯、柯兩人續攻都要增加健康支出占GDP從現行6.6%，比照韓國提高到8%的政見，薛瑞元指出，台灣目前的算法跟國際比較不一致，「我們比較吃虧」，例如現在民眾投保商業保險，在台灣是併入民眾負擔計算，不像國外是列在保險，一來一往都會有落差，要再跟主計總處釐清，年底前會有較清楚的政策跟估算出來。