飯店提供房間清潔服務，美國安全警報業務公司的總經理米歇爾·貝內特（Michele Bennett）表示，許多房客入住飯店，隔日在門把掛上「清潔吊牌」會引狼入室，此舉形同告訴他人「這房間現在沒人」，他建議最好把自身需求以電話通知櫃台，待清潔人員打掃完畢再離開房間為佳。

據英國《太陽報》指出，米歇爾·貝內特表示，飯店房內提供「清潔吊牌」，供需要的房客掛在房外門把，示意房間需要清潔，這舉動形同告知情他房客，「此房間內沒有人」，會讓有心人士闖入行竊。

米歇爾·貝內特說，若房間需要清潔人員打掃，他建議用電話通知櫃台，待清潔人員入內整理完畢再離開，且許多旅宿業者為節省成本，希望房客不要每天要求清潔。

報導中也提到，有YouTuber曾到飯店拍影片，示範如何用「清潔吊牌」打開上鎖的房門，該名YouTuber說，這表示飯店的房門不如房客所想得這麼安全。