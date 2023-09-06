匿名網友在報廢公社張貼影片「清境已不清境了，好慘，封山了！」，影片中滾滾洪水從山上直衝而下，實則為8月初卡努風災重創都達部落的影片，讓風災後業績慘淡的清境農場急忙澄清，「埔里到清境的台14線、台14甲線都暢通，清境已恢復美麗面貌，並無封山」。
清境農場表示，網路影片拍攝地點是距清境約25公里遠的都達村，拍攝時間為8月4日卡努風災過後引進旺盛西南氣流帶來暴雨，這次海葵颱風仁愛鄉部分地區感受的強風，清境周邊有幾棵樹枝遭掃落，影響並不嚴重，園區清理落葉、枯枝後已恢復美麗面貌，農場綿羊5日已上班。
「颱風遠颺，加上開學，此時旅遊不必人擠人。」清境農場說，卡努風災後歷經中央、地方合力救災，上月18日起台14線、台14甲線通暢，強調「清境地區並無封山，園區經整理已經恢復美麗面貌」，5日有遊覽車團客及散客入住國民賓館，今日將到青青草原看表演。
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