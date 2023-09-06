075型兩棲攻擊艦「海南」艦

專家認為，萬一解放軍攻台，可能在行動中扮演要角的最先進075型兩棲攻擊艦將升級，比預期更快安裝綜合全電力推進（Integrated electric propulsion，IEP）系統，飆升發動空襲的戰力。

據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，中外社群網上最新上傳的影像顯示，075型兩棲攻擊艦在中國船舶集團（CSSC）旗下滬東中華造船廠的船體組裝即將完成。從社群媒體平台上流傳的中方第4艘075型艦影像看來，儘管建造已進入後期，但艦上主甲板仍是空的。

雖然它和前3艘075型兩棲直升機攻擊艦一樣，也是由滬東中華造船廠打造，但採用的建造程序卻不同。台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，這空甲板暗示，新平台正在等著安裝一些重要而特定的設備。他指出，為了施工安全所需，甲板上的大洞周圍裝了一些棚架和欄杆，作業流程和前3艘截然不同。

他認為，新型075型艦等著安裝的最重要裝備之一，很可能是綜合全電力推進系統。呂禮詩說，這和解放軍第3艘航母「福建」艦上用來提供電磁彈射和攔阻裝置動力的系統一樣。而澳門軍事觀察家黃東也贊同這個看法，他指出，原本075艦的部分設計不夠成熟，以因應可能的台海突發事件。

075型兩棲攻擊艦登陸作戰要這樣打

此外，兩位接近中國軍方的獨立消息人士透露，綜合全電力推進系統可能比預期的更快安裝，而這將是最後1艘075型艦，至於下個型號料將安裝電磁彈射和攔阻裝置。不過，因事涉敏感，而要求匿名的這兩位消息人士分別證實，「福建」艦使用的綜合全電力推進系統尚未安裝上兩棲攻擊艦。

其中1名消息人士說，如解放軍規劃，這是4艘075型艦中的最後1艘。

另一位消息人士則透露，076型艦料將成為「無人機航母」，擁有供無人固定翼戰機起降的電磁彈射和攔阻系統。這位消息人士說，至於076型兩棲登陸艦何時開建，將取決於「福建」艦的海試結果。

而一些為下一代新艦設計的新技術，可能會在最後1艘075型艦上測試。075型艦比美國海軍的塔拉瓦級（Tarawa-class）和黃蜂級（Wasp-class）兩棲攻擊艦略小，排水量近4萬噸，比僅有2.5萬噸的071型升級了許多。