美國小鎮警察薪資遠不如大城，導致難以招募新人也留不住老鳥，只有走上原地解散一途。不過，有部分市鎮發現，關閉警局對當地影響不大，犯罪率並未因而飆升。

美聯社報導，在明尼蘇達州居民1300人的小鎮古德休（Goodhue），警察局長史密斯（Josh Smith）7月時曾向當地議會示警，說若不改善當地警察薪資福利，就永遠招不到新人。

當地市府今年稍早曾將警察薪資調漲5%，但每小時22美元（約新台幣700元）的起薪仍比郡政府官員差了約10美元。史密斯最後辭職，剩下來為數不多的員警也跟著求去。古德休市府只好於8月底關閉警局。

而這個趨勢並非新鮮事。

根據德州萊斯大學（Rice University）經濟學教授鮑藍（Richard T. Boylan）一份經過同儕審查的2022年研究報告，1972至2017年間，美國居民介於千人至20萬人的城鎮當中，至少521處解散地方警力。

過去2年，至少12個小城解散了警察部門。

而問題核心就出在執法部門的離職潮。華府智庫「警方執法研究論壇」（Police Executive Research Forum）針對近200個警察局處進行的訪調顯示，若以2019年做基準，當時還未爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也還未發生非裔男子佛洛依德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死的事件，2022年員警辭職人數高出47%，退休申請件數也多出19%。

老鳥出走、新血不來情況下，導致警力短缺問題雪上加霜，且小鎮的情況往往比大一點的城市更嚴峻，因為他們的薪資和福利較沒有競爭力。

明尼蘇達州人口5100的城鎮摩里斯（Morris）去年解散警力；緬因州石灰岩鎮（Limestone）今年3月也關閉警局，而鄰鎮范布倫（Van Buren）早在兩年前就沒有警察。

不過，萊斯大學的研究發現，一般來說，解散警局的城鎮犯罪率並沒有出現變化。許多城鎮行政長官表示他們對這樣的改變十分滿意。

伊利諾州華希本（Washburn）2021年解散警局，讓郡府接管當地1100居民的執法勤務。地方首長佛尼（Steve Forney）說：「你真的看不出來有多大不同。」他誇讚專責部門反應積極，「我很滿意。過去我在採取這一步上總是猶豫不決，但如今我認為這很適合我們」。

德州人口約700的城鎮洛特（Lott），同樣因為支付不了2名員警和另外2名職員的薪資，而於去年解散警局，改由郡府職員負責巡邏。市長泰克（Sue Tacker）表示當地犯罪率依舊處在低檔，且認為居民不介意這樣的改變，「我還沒接獲任何埋怨或申訴」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120906