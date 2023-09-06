民進黨總統參選人賴清德今舉行首場「國家希望工程」國政說明會，擔任賴清德競選辦公室國家政策藍圖召集人的青平台基金會董事長鄭麗君形容，這是由三個智庫加讀書會，形成「智庫大聯盟」，結合賴清德的從政經驗和理念願景形塑國政藍圖；新境界文教基金會執行長陳東升則強調，國家希望工程政策內容銜接總統蔡英文執政成果，也納入未來做得到的可行政策建議，不會吹牛膨風。

鄭麗君會後被問到，跟蔡英文十年政綱最大不同？她說，過去在新境界也參與過十年政綱，當年是非常劃時代的國家總統藍圖，過去幾年她在政府體制一點一滴看著它實踐，在後續系列記者會，會詳細跟大家報告，在許多政策在八年基礎上，面對未來挑戰，前瞻更長遠的願景，再提出目標跟未來做法，會詳細跟大家報告。

被問到賴清德有無有別於蔡英文新的政策？她說，大家可以看到賴清德從政經歷，一點一滴追求的政治目標跟他推動的政策跟法案，這份國家希望工程對國家的理想，在賴心中孕育許久，難得是結合三大智庫跟專家，讓願景更清晰，能提出系統性跟可行性實踐地圖，還邀請社會各界落實還推動。

今率先登場說明的新境界文教基金會執行長陳東升指出，這次建立智庫協作平台，包括新境界、青平台、台灣智庫，因為沒有人的智慧是完整的，需要大家共同協作討論，國家希望工程是長期累積成果。

他說，參與討論的成員都秉持民主治理、創新共榮的價值，提出不同建議和想法，就算立場觀點不同，也透過持續深度討論行程建議，民進黨作為民主政黨，創黨以來都會參酌智庫建議，定期發表政策白皮書，並在選舉期間發表願景和政綱，這是長久持續的優良傳統。

他說，他要以4個字表達對國家希望工程的感想，第一是「穩健」，政策內容銜接總統蔡英文執政成果，也納入未來做得到的可行政策建議，不會吹牛膨風；第二是「前瞻」，團隊設想台灣1、20年會碰到非常多的挑戰和困難，預先做好規畫準備。

他強調，賴清德不以任期長短做政策思考的自我設限，現深思熟慮、強烈使命感的國家領導人高度做出規劃。

台灣智庫執行長呂曜志則說，三大智庫合作延續了20幾年，從2000年台灣首次政黨輪替，大家就並肩奮戰過，2008、2012年在小南門辦公室一起流淚，但大家也都彼此打氣。

他強調，三大智庫都是一家人，這次的心願就是幫助賴清德深化台灣的民主，特別是在台灣未來十年面臨非常多外部挑戰的此刻。民主絕對是一棒接一棒，賴清德曾多次詢問產業和國民能在其中扮演什麼角色，過程如何槓桿民間力量等，協作融合過程中給予鞭策反省，黨內優秀夥伴也提出提醒，未來也會是充分協作的過程，在這場選戰提出負責任可行的政策。

鄭麗君致詞時形容賴清德是「政策控」，她說，在台灣智庫任職多年，也曾在新境界參與十年政綱的研討，卸任文化部長後在青平台思考台灣的下一步，去年起將討論內容整理成「永續民主治理綱領」，有機會與同為「政策控」的賴清德分享。

她說，雖然當時和選舉無關，但很榮幸納入國政綱領，由三個智庫加讀書會，形成「智庫大聯盟」，超過200位專家學者，結合賴的從政經驗和理念願景形塑國政藍圖。

鄭麗君說，能見證整個願景的形成非常感動，這是邁向良善治理的里程碑，不僅是政策的總合，而是從核心價值出發訂立目標，提出可行的路徑。

鄭麗君表示，「歷史不是一個人往前走一百步，而是一百個人往前走一步」，盼賴清德能帶領更多有志之士，凝聚2300萬台灣人，一起走向民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣，走向世界和有希望的未來。