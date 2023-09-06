蔡英文總統率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，隨行的高雄市長陳其邁表示，此行他有另一個重點即是教育文化交流，更指出高雄義守大學醫學院學士後醫學系外國學生專班，已有史國學生畢業返國行醫。

義守大學表示，來自邦交國史瓦帝尼的Nkosikhona Advocate Dlamini，是義守大學學士後醫學系外國學生專班第一屆畢業的學生，2017年學成歸國後於醫界服務擔任醫生，長期投入HIV人類免疫缺乏病毒／AIDS、肺結核病、瘧疾與近年COVID-19等重大疾病研究，對史瓦帝尼醫療貢獻深獲肯定，他於2022年被任命成為該國世界基金會組織中Country Coordinating Mechanism（CCM）的CEO，深受重用的Nkosikhona Advocate Dlamini，當時還特別與義守大學老師聯絡分享好消息，相當感謝母校的栽培，其成就不凡的人生學校與有榮焉。

今年是台灣與史瓦帝尼王國建交55周年，也是史瓦帝尼獨立建國55週年，總統蔡英文昨日率團前往史國。

高雄義守大學為全台少數擁有醫學院的綜合型大學，是台灣與國際醫療菁英培育的重要基地，其中，史瓦帝尼世界基金會組織中Country Coordinating Mechanism（CCM）的現任CEO，Nkosikhona Advocate Dlamini，正是義守大學畢業的傑出校友。

CCM機構主要整合與管控相關醫療資源和全球基金的管理，將資源充分分配在HIV／AIDS、結核病和瘧疾等疾病的對抗上，並監督執行狀況確保相關醫療的運用發揮最大效益，在國際整體醫療的貢獻深具影響力。

義守大學表示，Nkosikhona Advocate Dlamini於2013年來到義守大學學士後醫學系外國學生專班就讀並於2017年畢業，擔任Nkosikhona Advocate Dlamini大三與大四臨床導師同時也是現任義大癌治療醫院腎臟科主任吳青芳指出，Nkosikhona Advocate Dlamini是學士後醫學系外國學生專班中第一屆到醫院實習的學生，求學期間就對未來職涯規劃很有主見，勇於針對問題提出討論，當時就對他印象深刻。

根據國際電子媒體報導，Nkosikhona Advocate Dlamini回到史瓦帝尼後投入醫療照護服務擔任醫生，長期關心與投入重大疫病的研究，同時他更是史瓦帝尼愛滋病防疫中心的靈魂人物，如今成為CCM的CEO，從國家醫療貢獻晉升到全球醫療機構的服務，Nkosikhona Advocate Dlamini過去所學專業與經驗將發揮於職場中，期待能為世界各地更多需要幫助的人創造福祉。

不只如此，多才多藝的Nkosikhona Advocate Dlamini，更在COVID-19威脅期間，展現音樂才華，以歌手的身分創作「My Shelter So Beautiful」歌曲，並在今年1月發行，希望用音樂擁撫慰人心，為走過疫情後的新生活，帶來更多溫暖的力量。