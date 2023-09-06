日本近日決定把核汙水排放入海，引發多國不滿，如中國大陸、香港及澳門等地甚至禁止水產品進口，環團今天赴日本台灣交流協會前抗議，並提及福島核汙水由於直接與燃料棒接觸有60餘種放射性核種，與其他各國的冷卻水並不相同，呼籲不應再排放核汙水入海，並在9月14日響應全球串連行動。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，排放核汙水只是降低核災成本、便宜行事的做法，將核污染的後遺症轉移到太平洋，更是不負責任的行為。福島核災所儲存的核污水與核電廠運轉期間的排放水，這兩者的風險與性質有極大的差別，福島核廢水經過受損的反應爐爐心，因而被大量的放射性核種污染，一般核電廠的排水則沒有接觸過反應爐爐心，不會含有高放射性，核汙水即使經過過濾，但仍有極高的環境風險。

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀表示，台灣四位總統候選人對日本排放核廢水的態度，一致認為只要經過科學把關、在安全標準值內就可以接受。但事實上東電提出的評估研究並不足以支持海放是毫無疑慮的行為，而且明明有更安全的作法可以處理核處理水。

崔愫欣說，如有外界建議可再貯放10年，待放射性物種衰變後再排放，或是採水泥化等作法，雖然成本較直接排放來的高，但「日本應負擔此成本」，而不是把成本由各國共同承擔。

據「反對日本在海洋傾倒核廢水全球運動網絡」統計，自從本月24日開始排放核廢水之後，在日本、韓國、菲律賓、斐濟、美國、澳洲、紐西蘭、英國、德國等地的公民團體均有發表聲明或是行動表達反對立場，並號召百萬連署活動，敦促日本政府、聯合國以及美國、歐盟、韓國、東協和太平洋島國論壇等相關國家、組織採取負責任的行為和決策，反對日本和東電的決定。

全球運動網絡預告將會展開新的共同行動，將於9月16日於紐約聯合國總部前以及洛杉磯、首爾、名古屋、雪梨及蘇黎世等城市舉行燭光集會活動，並向聯合國的官員提交反對排放核廢水入海的100萬聯署信，廢核平台也預告將於9月14日在台北舉辦燭光排字活動響應全球串聯。