四川成都太古里是知名的「街拍聖地」，近日一名大陸時尚博主「潮人誌」分享，太古里的街拍令人驚艷，一堆女生穿「後媽裙」，驚人的腰臀比例引起網友熱烈討論，不少男網友大讚超養眼，但有不少女網友卻留言撻伐，直呼這款裙子超地獄，必須要有胸有腰有臀，恐加重容貌焦慮。

大陸一位時尚博主「潮人誌」表示，被太古里的街拍驚艷了，路上一堆女生穿著近期很夯的「後媽裙」，驚人的好身材讓人看了目不轉睛，也引起網友們討論，「那些女生的腰臀比太驚人了」、「身材太誇張了」。

時尚博主「潮人誌」指出，「後媽裙」就是一件式緊身包臀裙，之所以被稱為後媽裙是因為在韓劇中許多後媽的角色都會穿，因此被網友戲稱為後媽裙。不過，後媽裙不是人人都適合，比起纖細的女生，身材豐滿、有曲線的女生穿起來更好看。

時尚博主「潮人誌」也分享挑後媽裙的2個小技巧，首先最好選擇素色的款式更能穿出氣場，另外想要營造出優雅貴氣的氣質，建議可以選擇方領、圓領和V領的後媽裙，骨架較大的女生則建議選擇V領。

而後媽裙爆紅以後，不少網紅與素人都愛穿，許多人大讚比之前流行的公主裙、吊帶裙都要好看，幾乎可以說是穿上就變仙女，男友立刻愛上，但也有人認為「後媽裙」恐造成更激烈的身材焦慮，因為要駕馭這款裙子必須要有胸有腰有臀，因此也引來女網友們撻伐。