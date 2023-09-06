日本知名AV天后三上悠亞已於上月16日也是她的30歲生日當天正式在社群上宣布引退，讓大批粉絲失望；如今被直擊Kis-My-Ft2成員千賀健永與「浪花男子」成員長尾謙杜，相繼在同一晚到三上悠亞家中。

根據《週刊文春》報導，8月31日晚間千賀健永在被目擊到三上悠亞家，待了約3小時，直到深夜11點才離開；然而，到了隔天凌晨3點三上悠亞回到家，沒多久後長尾謙杜就快步走入大樓，直到1日下午才離開。

千賀健永（左）與長尾謙杜相繼到三上悠亞家中。(圖/擷取自IG)

據悉，Kis-My-Ft2千賀健永大約是2、3年前認識三上悠亞，雙方都是名古屋出身，相當投緣而相戀，連三上悠亞的公司都默認，不過，據悉兩人已在今年六月分手，但千賀健永仍會為照顧女方的寵物偶爾到三上悠亞家中，被拍到當天他與三上悠亞並沒有碰到面。

至於與長尾謙杜的關係，娛樂界相關人士透露，雙方是最近轉為親密關係，且還是長尾謙杜主動追求；對此，三上悠亞澄清自己仍是單身，不過並未否認兩位傑尼斯偶像都曾到她家，而目前傑尼斯事務所跟三上悠亞的公司對於相關緋聞都未回應。