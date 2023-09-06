基隆市明德國中射擊班於今年度的「全國協會盃射擊錦標賽」傳出捷報，黃胤儒同學在國中男子組10公尺空氣手槍個人賽拿下冠軍，已經締造全國「2連霸」的好成績。此外該校國男組、國女組10公尺空氣手槍團體賽都拿下第4名，為基隆爭光。基隆市長謝國樑表示，將致力把明德國中發展為射擊專業的學校。
明德國中在1997年時，由學校與前奧運射擊國手杜台興規畫，成立全台第一個通過教育廳（後改制為國教署）核定的射擊班，開始有計畫的射擊教育，並兼顧學業發展。該校射擊班參加全國青年盃、全國梅花盃、全國協會盃、全國中正盃射擊錦標賽皆為前三名常客，在全國中等學校運動會屢獲佳績，表現亮眼。
本年度全國協會盃射擊錦標賽，明德國中又創佳績，國中男子組的10公尺空氣手槍個人賽中由左撇子的黃胤儒拿下冠軍，而團體賽也獲得第4名；國女組10公尺空氣手槍個人賽也獲第4名、團體賽第4名。
身兼基隆市空氣槍射擊委員會主委的市議員張耿輝昨邀市長謝國樑、基隆市七堵區體育會理事長李泳亮，到明德國中勉勵得獎學生並致贈紅包，學生現場練習試射，表現也讓現場人員折服。
謝國樑表示，明德國中射擊有很好的基礎，學生的表現就是學校最大的資產，要把明德國中發展為射擊專業的學校，未來會建置更好的設備，培養更多運動的明日之星。
張耿輝則表示，學生經過教練的調教後有很好的表現，除了為基隆市爭光外，未來期盼可以為國爭光，以參加奧運為目標。
值得一提的是，黃胤儒已是2連霸拿下全國協會盃射擊錦標賽國中組空氣手槍冠軍，今年資格賽以總分550分第一名進入決賽，一路過關斬將，最後在冠亞軍戰不負眾望拿下第一名。
明德國中校長徐仁斌說，黃胤儒國一才開始接觸射擊練習，槍齡只有1年就拿下全國冠軍，連續2年表現優異。黃同學練就很好的定力與專注力，很能夠臨危不亂，也恭喜所有參賽學生，在用功讀書之餘，仍全力練習射擊。
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