日本桌球天后福原愛和江宏傑2021年離婚，今年7月底江宏傑到東京舉行國際記者會，控訴福原愛不尊重日本法院判決，福原愛雖透過律師駁斥此說法，卻徹底神隱約40天。大陸媒體則看不下去，認為福原愛從國民女兒因前夫的指控變成東亞棄女，心疼她因傳統包袱，處境艱難。

大陸自媒體「新世相」稍早發文，回憶前陣子福原愛控訴前夫利用媒體試圖讓她「社會性死亡」，認為江宏傑到日本開記者會的舉動，壓垮了這對無緣夫妻之間的最後一絲情分，福原愛先前就因婚姻爭議工作變少，如今被貼上「ABDUCTION（綁架）」標籤，讓福原愛在日本社會從「寵兒」變成「棄兒」。

文章中說道，當時會說中文的福原愛得到許多大陸粉絲的關愛，在當紅之際嫁給台灣來的江宏傑，未料婚姻卻閃電告終，又因爭議，讓福原愛成為了「有汙點的女人」，認為比起審判福原愛，應該去了解她的困境，過去她年紀小小就開始打球，不明白社會現實，填職業時還因為已婚退休，只好填「社會人」，因此被工作人員攔住，福原愛以成為完美太太為夢想，但卻不是她童話的快樂結局。

福原愛堅持離婚後，報導中的筆者才去看她過往透露在婚姻中的辛苦，光是煮一餐不僅要煮中菜，還必須煮母親喜歡的日本菜、家人喜歡的西餐，努力做好妻子、母親的角色，若有失誤就人設崩壞，認為福原愛才是這故事中的受害者，或許一開始不那麼想結婚、成為好太太也是沒關係的。

據知，福原愛小時候曾分享自畫像，當時7歲的她畫的自己就是「拿桌球拍的新娘」，可見她想建立自己家庭、當好老婆的渴望，未料2021年她回日本後，先傳出和已婚橫濱男約會，又傳出被夫家精神霸凌，導致雙方徹底鬧翻，同年宣布離婚。而近期，日本媒體報導，福原愛和哥哥合開的公司解散，推測兄妹之情也產生變化，但當事人未回應。