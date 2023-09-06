有1.1萬粉絲的網紅健身達人「梅子教練」，和警花張品莉擔任宣導大使教導反騷擾和反詐騙。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

有1.1萬粉絲的網紅健身達人「梅子教練」，和警花張品莉擔任宣導大使教導反騷擾和反詐騙。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

有1.1萬粉絲的網紅健身達人「梅子教練」，和警花張品莉擔任宣導大使教導反騷擾和反詐騙。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

警花與網紅女教練聯手 教你反騷擾

為有效提升民眾對於詐騙、性騷擾等犯罪行為的警戒心，桃園警察分局防治組與偵查隊及埔子派出所，聯合舉行預防犯罪宣導活動，請來擁有1.1萬粉絲的網紅健身達人「梅子教練」擔任宣導大使，警花張品莉也分享遭「注目禮」和偷拍的經驗，呼籲別隱忍，以防助長歹徒囂張氣焰。

埔子所女警張品莉及梅子教練，透過網路直播，宣導防制性騷、跟騷及反詐騙等，張品莉也分享運動多會穿較貼身服裝，自己在健身房遇過令人不舒服的「注目禮」，甚至發生過偷拍事件，這些騷擾行為令人困擾，呼籲民眾遇到性騷擾情事，應立即向其他人求援或報警處理，隱忍只會助長歹徒囂張氣焰。

梅子教練也教導員警們練習伸展動作，警察同仁勤務繁忙，面對繁雜的事務，精神經常維持在緊繃狀態，透過肢體的伸展，達到運動、消除疲勞及情緒放鬆的功效。

桃園警分局教官陳世龍表示，民眾在面對歹徒時，應大聲求援引起他人注意以獲得援助，同時教導防身脫逃的方式：

1.以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰暈眩，趁機後轉脫逃。

2.以膝撞或足踢方式，使歹徒感受劇痛無法行動，趁機後轉脫逃。

3.歹徒以手掐脖頸時，右手由外往內猛力畫圓將歹徒手揮開，同時以左手掌擊歹徒下顎使其暈眩，趁機後轉脫逃。

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