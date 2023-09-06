世界客家博覽會開幕以來人潮不斷，桃園市長張善政6日特別在市政會議上頒發感謝狀給18個響應贊助的企業，感謝他們捐款、捐物資、捐產品、捐廣告版面，強調市府能力有限，能撐起世界級場面，全靠各個縣市跟桃園在地、國內重要企業加持，也希望繼續大家未來繼續支持桃園大型活動。

張善政說，市府於8月11日至10月15日辦理「2023世界客家博覽會」，開展至今快1個月，市府戰戰兢兢辦理世客博，參觀朋友多給予正面回饋，過程要特別感謝18個企業，有桃園在地企業、也有全國甚至國際型大企業，因為企業們在世客博活動中不缺席，捐款、捐物資、捐產品、捐廣告等，世客博才能辦到讓外界迴響非常正面。

張善政說，市府能力有限，能撐起大場面，靠的是全國各個縣市、以及桃園在地、國內重要企業活動上加持，獎牌只能聊表心意，感謝之意遠遠超過獎牌，他除表達由衷感謝，也希望未來桃園辦大型活動，好企業跟好朋友們都能繼續給予支持，擴大活動效益。

18家企業包括中華航空提供博覽會裝置作品所需資金；啟翔輕金屬提供樂鋁屋；巨蛋展覽提供紀念品販售店地上物工程；手信坊、統一超商、味丹、台灣山葉機車、利百代、金車、金蘭、太古可口可樂、中華郵政及正隆等企業提供其產品。國泰人壽、和逸飯店、環球購物中心、喜樂時代影城、台灣樂天棒球隊提供相關廣告露出版位宣傳。

桃園企業也致力在地投資開發，與市府攜手行銷桃園，例如：中華航空與美商合資設立複合材料維修廠；國泰投資開發高鐵車站周邊產專區；手信坊、利百代、金車、金蘭設置觀光工廠及太古可口可樂設置產業博物館，提供市民假日寓教於樂的好處所；正隆規畫設置紙器產業園區。市府會持續跟桃園在地企業加強合作，並經由舉辦國際性活動，提供企業社會參與機會，進而共同行銷桃園。