DON DON DONKI 南港店南港店日前熱鬧開幕，台灣目前唯一的現做鮮選壽司為一大賣點，但吧台型式只能容納7名客人，繼西門及忠孝新生店後，Uber Eats也與DON DON DONKI 南港店合作，5000 多項商品包可以在Uber Eats上隨點即送，全台首間「鮮選壽司」自10月1日起也可以在平台上點購，包括多項單點壽司組合、海鮮丼、豪華套餐以及Uber Eats線上專屬「10 貫套餐 199 元」優惠組合。

DON DON DONKI 南港店南港店有全台首間 DON DON DONKI 「鮮選壽司」，10月起能透過Uber Eats下單點購。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）
DON DON DONKI 南港店南港店有全台首間 DON DON DONKI 「鮮選壽司」，10月起能透過Uber Eats下單點購。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）

為慶祝南港店開幕，Uber Eats推出雙重優惠，第一重，各分店近 300 項包含零食雜貨、居家藥妝、生鮮熟食等精選商品在 Uber Eats 上點購即享9 折起優惠。第二重，即日起至9月19 日止，輸入【 DON 來點南港店】優惠序號，南港店單筆訂單額滿999元享9折優惠（單筆訂單最高折抵 250 元，每用戶至多使用 2 次）。

即日起至 9月12日止，輸入【DON 然買一下】優惠序號，西門或忠孝新生店單筆訂單額滿999元享9折優惠（單筆訂單最高折抵250元，每用戶至多使用1次）。除了各種好康優惠，即日起 Uber Eats 消費者於平台上南港店消費就送南港店周邊商品超萌「DONKI扇子」。

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