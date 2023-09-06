DON DON DONKI 南港店南港店日前熱鬧開幕，台灣目前唯一的現做鮮選壽司為一大賣點，但吧台型式只能容納7名客人，繼西門及忠孝新生店後，Uber Eats也與DON DON DONKI 南港店合作，5000 多項商品包可以在Uber Eats上隨點即送，全台首間「鮮選壽司」自10月1日起也可以在平台上點購，包括多項單點壽司組合、海鮮丼、豪華套餐以及Uber Eats線上專屬「10 貫套餐 199 元」優惠組合。

DON DON DONKI 南港店南港店有全台首間 DON DON DONKI 「鮮選壽司」，10月起能透過Uber Eats下單點購。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）

為慶祝南港店開幕，Uber Eats推出雙重優惠，第一重，各分店近 300 項包含零食雜貨、居家藥妝、生鮮熟食等精選商品在 Uber Eats 上點購即享9 折起優惠。第二重，即日起至9月19 日止，輸入【 DON 來點南港店】優惠序號，南港店單筆訂單額滿999元享9折優惠（單筆訂單最高折抵 250 元，每用戶至多使用 2 次）。

即日起至 9月12日止，輸入【DON 然買一下】優惠序號，西門或忠孝新生店單筆訂單額滿999元享9折優惠（單筆訂單最高折抵250元，每用戶至多使用1次）。除了各種好康優惠，即日起 Uber Eats 消費者於平台上南港店消費就送南港店周邊商品超萌「DONKI扇子」。