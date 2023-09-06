近千菸民不滿國健署遲不開放加熱菸，前往凱道抗議。（陳鴻偉攝）

媒體人彭華幹痛批國健署怠惰、瀆職。（陳鴻偉攝）

藍綠民代徐巧芯、趙天麟及張斯綱都到場聲援。（陳鴻偉攝）

立院3月三讀通過新版《菸害防治法》，內容准許販售加熱菸，菸民不滿過了5個月，相關規範卡在國健署遲不公布，讓他們無法正常買到加熱菸，6日由媒體人彭華幹率領近千人前往凱道抗議，眾人群情激憤，大罵國健署瀆職、牛步，更質疑是否獨厚紙菸，藍綠民代趙天麟、徐巧芯及張斯綱也都到場聲援。

眾人先在自由廣場集合，接著一路走向凱道，沿途高喊「扇走二手菸、我要加熱菸」、「有法就執法、國健署瀆職」等口號，彭華幹指出，菸防法修正通過後，國健署嚴重瀆職，按照新修正的法規，指定菸品加熱菸如果通過健康風險評估審查，就可以上市，但國健署居然一拖再拖，引爆選擇權被剝奪的民怨，繳了那麼多菸捐，吸菸者的權益在哪裡？

立委趙天麟、台北市議員張斯綱、徐巧芯等人也到場聲援陳抗民眾，趙天麟表示，菸防法已三讀通過，關於指定菸品的健康風險評估審查，希望國健署依法行政，不要不作為，儘快依法審查。

徐巧芯則說，二手菸害應該全面禁止，紙菸危害人民健康，有合於法令的指定菸品，就應該讓人民有選擇，既然菸害防制法已經通過，國健署就應該依法行政，好好審查，不能怠惰，張斯綱則認為，未成年絕對不鼓勵接觸任何菸品，加熱菸既已通過，就要趕快推動施行細則，否則對部分民眾並不公平。

藍綠民代都強調，降低二手菸害是世界共通的潮流，國健署應該依法行政，怠惰瀆職讓二手菸害繼續迫害全民健康，台灣的國際形象會大受打擊！如果民進黨政府好不容易順應民意修法，卻又用行政手段故意拖延，那就只是在玩兩面手法欺騙民眾，相信選民的眼睛都是雪亮的。

有些情緒高亢的加熱菸民，站到行動指揮車前的肥皂箱上面，火力全開表示，依法執行本來就是民主法治國家的精神，新版菸防法明訂，嚴禁電子煙、納管加熱菸，政府就應該按照法令讓合法的上市，不應該是讓新法上路前被查扣的加熱菸品，要民眾先花200萬元申請健康風險評估，才能領回被查扣的加熱菸。

也有民眾表示，國健署有法不執法，讓原本可以合法購買的加熱菸卡關，不知情從日本帶菸彈回來的，動輒要被處罰5至500萬元的高額罰金，眾人在凱道抗議1小時後，由彭華幹遞交兩封陳情書給總統蔡英文與副總統賴清德，希望政府體察民情，不要放任國健署怠惰瀆職。

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