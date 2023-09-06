美國最近傳出有民眾參與社群平台上的「死神玉米片挑戰」，吃下「激辣」玉米片後，身體出現劇烈反應，最後不幸身亡的消息。

根據《衛報》、《紐約郵報》報導，這起事件發生在麻薩諸塞州渥斯特市（Worcester）一所高中，14歲少年沃洛巴（Harris Wolobah）上週五嘗試吃了一片同學給的超辣玉米片後，立刻引發劇烈腹痛，被送往保健室。後來他隨父母返家，狀況一度好轉，豈料幾小時後竟陷入昏迷，緊急送醫後仍不治身亡。

美國一名14歲高中生挑戰吃「世界第一辣」玉米片，引發身體嚴重反應，送醫後不治身亡。

報導指出，沃洛巴參加的是最近TikTok平台上當紅的「死神玉米片挑戰」（One Chip Challenge），這款由美國零食品牌Pacqui生產、號稱「世界第一辣」的玉米片，加入了卡羅萊納死神辣椒（Carolina Reaper Pepper）和娜迦毒蛇辣椒（Naga Viper pepper），兩種都曾被金氏世界紀錄認證為「最辣」辣椒，一般人無法輕易嘗試。自從2016年起，全美各地掀起一波挑戰風潮，近期風氣再起，吸引不少TikTok用戶參與。從網路上流傳的影片可見，有人吃了之後被辣到口水直流，甚至咳嗽、嘔吐。

根據製造商Pacqui在官網所列警語，這款玉米片後勁驚人，只適合成年、能吃辣的人食用，且拿過玉米片後必須以肥皂洗手，避免觸摸眼睛等敏感部位。醫師指出，吃了過辣的食物可能引發口部燒灼、胸痛、心悸等問題，目前該名少年的家屬仍在等待驗屍結果，以釐清真正的死因。