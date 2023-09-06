高雄鍾姓男子於去年5月駕駛自用小貨車行經美濃區高100鄉道與吉山街的無號誌交岔路口時，鍾男因為沒有依照高100鄉道路面繪製「停」標字，導致撞擊駕駛自小貨車的王姓男子。王男傷重不治。由於鍾男已經與王男的家人達成和解，橋頭地院判緩刑。

高雄美濃鍾姓男子未依照標字行駛撞死人，因他已經與家屬和解，橋頭地院判緩刑。（資料照片）

橋頭地院的簡易判決指出，鍾男於去年5月11日行駛至高100與吉山街路口，當時氣候晴朗，路面狀況也良好，但鍾男未注意車前狀況貿然通過，恰巧撞擊王男駕駛的自小貨車。王男傷重，送醫不治。

此事故送高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會鑑定，結果以鍾男未依「停」標字指示讓幹道車先行為肇事主因。

鍾男在肇事後向警方自首，且在警訊時坦承犯行。此過失致死案經橋頭地檢署檢察官起訴。由於兩造已經和解，因此橋頭地院依犯過失致人於死罪，處徒刑6月，可易科罰金，緩刑5年。可上訴。

警方也呼籲，民眾駕駛車輛行經沒有號誌的路口時，請依照號誌、道路標字行駛，並減速慢行，以策安全。