滙豐(台灣)商業銀行宣布自2024年起，大幅提升員工的健康檢查福利，每位同仁均可享有一年新台幣1萬元的健檢補助額度，為自己和心愛的家人守護健康。同時，自今年9月1日起，增加有薪產假與收養假至20週，陪產假也調升為28天，幫助同仁能有更多時間與彈性調整生活步調，開心迎接家中新成員。

滙豐(台灣)商業銀行人資長王松筠表示：「照顧員工的健康與福祉是滙豐集團重要的企業精神。在滙豐這個大家庭裡，我們極其重視同仁的身體健康，不僅鼓勵同仁每年安排健康檢查，從明年起，不論年齡、年資或職等，全部調升為每人一年享有新台幣10000元的健檢額度，補助金額大幅領先同業。同時，滙豐每年提供員工半天有薪的健檢假，讓員工能安排全面完整的健康檢查，一起提升生活品質。」

此外，滙豐(台灣)致力於營造多元共融的企業文化，以實際行動支持所有同仁在每個人生階段的不同發展，成就幸福職場與溫馨家庭生活。以親職假 (Parental Leave) 相關福利為例，自今年9月1日起，滙豐(台灣)再度升級將產假由原本的16週大幅增加至20週，新增的4週產假可供女性同仁彈性運用 – 同仁可連續休滿20週產假；或是先休16週基本產假調養身心，享受和寶寶的親密時光，之後可在一年內彈性運用新增的4週產假，進行後續育兒相關的安排，逐步調整步調到恢復工作的最佳狀態。以收養方式迎接家庭新成員者，亦比照產假天數享有20週收養假，讓同仁們有更充裕的時間與小孩培養感情，享受成為父母的喜悅。

與此同時，陪產假與陪檢假由原本10天增加至28天，讓同仁在配偶／同居伴侶懷孕期間與生產後，可以陪伴另一半，並一起分擔更多育兒的責任。

滙豐(台灣)不斷與時俱進，制定許多多元的福利政策，讓同仁在滙豐這個最佳工作場所，安心展現最真的自我，在工作上充分發揮潛能。其中，推動多年的「無差異化福利制度」，已將適用範圍延伸至非傳統家庭的成員，除了同婚配偶外，不論是同性或異性之同居伴侶也視為配偶，同樣可享有醫療補助、陪產假、收養假、員工協助方案、參與家庭日活動等提供給家人的福利措施。

滙豐也實施「彈性工作方案」，讓有需要的同仁可申請調整工作模式，更能兼顧工作與家庭，例如每週可選擇2~3天在家遠距工作，並可申請新台幣10000元補助協助在家建置舒適的辦公環境。亦或可申請彈性工時，往前或往後調整正常工作時間，以避開交通尖峰，或方便接送小孩上下學。