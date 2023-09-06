宋慧喬以韓劇《黑暗榮耀》再翻紅，演員林智妍、李到晛、金赫拉、車珠英也以此爆紅，其中，飾演霸凌者的毒癮千金「李蓑羅」的金赫拉，今（6日）被爆國中時期霸凌同儕，是太妹幫的成員，還涉嫌勒索、竊盜等，同時還有受害者出面指控，對此，金赫拉也親上火線回應了。

金赫拉被韓媒《Dispatch》爆料，國中時期曾參與校園暴力，是太妹幫的成員，一行人涉嫌勒索、竊盜等，團體惡行昭彰，有多達10位受害者出面指控，酸她在《黑暗榮耀》的角色根本是「本色演出」、「完全和中學時一模一樣」。

對此，金赫拉坦言曾是該團體一員，但不是不良團體，否認參與霸凌、勒索等，僅表示她當時是「旁觀者」的角色，強調自己沒有參與辱罵、暴行，金赫拉自省，對於自己袖手旁觀的行為感到後悔。

其實，D社早在5月接獲爆料，6月就調查清楚，也向本人查證，但金赫拉擔心影響韓劇《驅魔麵館2》的宣傳，模糊劇組人員、演員的辛苦，還哀求D社延遲報導，內幕曝光後引發各界議論。

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