台中市刑大查獲廖姓檳榔攤老闆種植大麻，依違反《毒品危害防制條例》將他送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市刑大查獲廖姓檳榔攤老闆種植大麻，依違反《毒品危害防制條例》將他送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

廖姓檳榔攤老闆斜槓種大麻，台中市警方日前循線查獲大麻植株10棵，查扣大麻成品1罐及研磨、吸食器等證物。廖供稱，聽網友聲稱大麻可改善失眠，他多方研究才成功，還曾用「氣炸鍋」烘乾大麻葉子，卻因「烤太酥」失敗，警方詢問後，依違反《毒品危害防制條例》將他送辦。

檳榔攤老闆想改善失眠斜槓種大麻，「氣炸」乾燥全毀還遭逮。

台中市刑警大隊偵四隊接獲情資，中巿西屯區有人種植第二級毒品大麻，警方調查及蒐證查出55歲廖姓檳榔攤老闆涉有重嫌，報請檢察官指揮偵辦，日前持搜索票到檳榔攤搜索，在檳榔攤內的帆布衣櫥內查扣大麻植株10株，大麻成品約37.8公克、少量大麻種子、吸食器及研磨器及栽種工具一批。

廖男平日以經營檳榔攤維生，他供稱，聽網友稱大麻可改善長期失眠症狀，他從美國購買大麻種子，對方郵寄給他，在檳榔攤後方的房間內嘗試種植約1個月，經過多方研究好不容易種出10棵。

廖男供稱，為烘乾大麻葉，他曾嘗試用「氣炸鍋」烘，結果把珍貴的大麻葉「烤太酥」而失敗。

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